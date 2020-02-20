Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

ТАСС, 20 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по межмуниципальному маршруту, на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили ТАСС в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Авария произошла на 28-м км автодороги Р-152 Шопша - Иваново - Нижний Новгород.

"Около 14:00 мск водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 и автобусом ПАЗ, который следовал маршрутом Нижний Новгород - Балахна. По предварительным данным, пять человек были доставлены в больницу. Одного уже отпустили, остальных осматривают врачи", - отметил собеседник агентства.

По данным УГИБДД, среди пострадавших трое пассажиров автобуса. "Автобус был полный, но больше никто не обращался за медпомощью", - пояснили в отделе пропаганды, уточнив, что среди пострадавших детей нет.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, после столкновения автобус съехал в кювет, но не перевернулся.

В новость внесены изменения (15:12 мск) - добавлены подробности.