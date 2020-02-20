Воронежское УФАС подтвердило картельный сговор на торгах "Ростелекома"

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Воронежской области подтвердили информацию о картельном соглашении между участниками торгов, проводимых "Ростелекомом", сообщается на сайте ведомства.

Ранее источник ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения"). Предполагаемый ущерб составил 788 млн рублей. В Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской, Волгоградской областях и в Москве сотрудники полиции и управлений ФСБ провели 24 обыска, изъяв документы и электронные носители для расследования уголовного дела. Задержаны семь представителей коммерческих организаций и два должностных лица ПАО "Ростелеком", сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

"Управлением подготовлено и выдано заключение специалиста по доказательствам и фактам, собранным в рамках уголовного дела, по итогам их анализа установлены признаки наличия картельного соглашения между участниками торгов, проводимых ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным УФАС по Воронежской области, 9 апреля 2019 года "Ростелеком" разместил извещение о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора на строительство в регионе линий связи для реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" с начальной ценой контракта более 901,2 млн рублей. Как уточнили в сообщении, заявки подали 13 компаний, восемь из них были признаны победителями, общая сумма договора разделена между ними в равных частях и составила для каждой 112,6 млн рублей.

"Установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ. В действиях должностных лиц ПАО "Ростелеком" усматривались признаки координации отдельных участников торгов, создания им преимущественных условий путем предоставления конфиденциальной информации", - сообщили в пресс-службе УФАС по региону, добавив, что готовится возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.