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В ДТП на Кубани пострадали трое детей

Их мать погибла

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. В результате столкновения двух легковушек у поселка Верхнебаканский в Краснодарском крае погибла женщина и пострадали трое ее детей, сообщили ТАСС в четверг в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"На автодороге А-146 Краснодар - пос. Верхнебаканский 48-летний водитель Nissan Qashqai выехал на закруглении дороги на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina. В результате ДТП погибла женщина 1985 года рождения на месте аварии. Ее дети 2007, 2008 и 2016 годов рождения госпитализированы", - сказали в отделе пропаганды.

Авария произошла около 14:00 мск, добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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