Полиция задержала подозреваемых в хищении 3 млн рублей с банковских карт

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье и Ижевске 11 предполагаемых участников криминальной группы, которые, по предварительным данным, за три месяца похитили с банковских карт около 200 человек более 3 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в октябре 2019 года в полицию города Чебоксары обратился мужчина, со счета которого без его ведома были списаны деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств").

"Полицейские выявили схему, по которой действовали злоумышленники. Данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков потерпевших перехватывались на различных сайтах в сети Интернет. Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие денежные средства товары и услуги на популярном интернет-ресурсе", - сказала Волк.

Как отметила представитель МВД, полицейские организовали взаимодействие со службой безопасности компании-владельца этого ресурса, совместными усилиями установили одного из предполагаемых организаторов противоправной деятельности, а затем и всю цепочку лиц, которые были вовлечены в незаконный бизнес. При задержании некоторые подозреваемые оказали активное сопротивление. В частности, один из них отказался открывать дверь своей квартиры в Ижевске, заблокировав ее крупногабаритной бытовой техникой, сотрудникам спецподразделений пришлось брать помещение штурмом.

"В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, в отношении девяти человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отметила Волк.