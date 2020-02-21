Посольство РФ в Италии проверяет информацию об аресте россиян за попытку похитить ребенка

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии проверяет информацию о задержании в стране двух российских граждан - женщины и мужчины - за попытку похищения ребенка. Об этом сообщили журналистам в пятницу в дипломатическом представительстве.

"Проверяем появившуюся в итальянских СМИ информацию о задержании российских граждан под Флоренцией. Официального сообщения от местных властей в наш адрес пока не поступало", - уведомили в посольстве.

Ранее ряд итальянских СМИ сообщил о задержании под Флоренцией, предположительно, брата и сестры, которые пытались похитить восьмилетнего сына женщины, живущего с итальянским отцом. Опека над мальчиком была передана ему судебными властями Италии. Именно он позвонил в полицию в четверг вечером, когда заметил свою бывшую спутницу у дома, пишет Corriere Fiorentino. При себе у женщины и ее брата были перцовый баллончик и сигнальный пистолет. По данным газеты, женщина уже ранее предпринимала попытку похищения.

Российские дипломаты проверяют обстоятельства произошедшего и пока не располагают точной информацией.