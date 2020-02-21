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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: почти всех задержанных за беспорядки в Новых Санжарах отпустили

Пять полицейских остаются в больницах
' ТАСС/Ruptly/Reuters'

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Почти всех задержанных протестующих в Новых Санжарах Полтавской области отпустили в пятницу утром. Жители выступали против размещения в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Китая.

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Как сообщают "Украинские новости", полиция отпустила 23 из 24 задержанных. Участнику беспорядков, который напал на полицейского и тяжело его травмировало, грозит обвинение. Всего в больницах остаются пять полицейских.

Ситуация возле санатория в поселке остается спокойной, бойцы Национальной гвардии уехали к месту дислокации, дороги открыты для движения, протестующих нет.

В пятницу Украина эвакуировала из китайского города Ухань, где произошла вспышки коронавируса, 73 человека, среди которых 45 граждан Украины и 28 иностранцев. После приземления на Украине людей автобусами повезли в медицинский центр в Новых Санжарах, что вызвало у местных жителей волну протестов. Во время акции люди забросали автобусы и полицейских, сопровождавших колонну камнями, 9 полицейских получили ранения.

Теги
УкраинаКитайРаспространение коронавируса нового типа
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