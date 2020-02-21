СМИ: в Канаде неизвестный устроил аварию на угнанном гидросамолете

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, который угнал частный гидросамолет и врезался на нем в другое аналогичное воздушное судно, стоявшее у причала в бухте Ванкувера. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел ночью, поэтому после столкновения двух самолетов злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Пострадавших нет. У угнанного гидросамолета после столкновения сломано одно крыло.

Из-за инцидента на некоторое время над бухтой были запрещены полеты гидросамолетов.