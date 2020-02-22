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В Кабардино-Балкарии погиб один человек при столкновении трех автомобилей

Еще пять человек доставили в больницу с различными травмами

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб, пять пострадали при столкновении трех машин в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в субботу журналистам в МВД по республике.

"В результате происшествия пассажир автомобиля Lada Kalina получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебное учреждение с различными телесными повреждениями госпитализированы пять человек, находившиеся в этой же машине", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, водитель Lada Kalina, двигаясь по федеральной дороге "Кавказ", на 437-м км при обгоне допустил столкнулся с автомобилями Toyota и Kia. После этого, потеряв управление, водитель съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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