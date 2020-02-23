Три человека погибли на юге Калифорнии в результате аварии автобуса

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус в субботу перевернулся на шоссе на юге американского штата Калифорния, трое человек умерли, еще 18 госпитализированы. Об этом сообщила пожарная служба округа Норт, где произошла авария.

"У нас был 21 пострадавший. 18 из них были отвезены [в больницы]. К несчастью, мы сообщаем о трех умерших на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook пожарной службы.

По ее данным, ДТП произошло на шоссе 76 примерно в 72 км севернее города Сан-Диего. Автобус на скорости съехал в кювет и перевернулся.