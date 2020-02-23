Из павильона торгового центра в Москве украли более 4 млн рублей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Неизвестный похитил из одного из павильонов торгового центра в Москве более 4 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"22 февраля в 09:47 мск в ОМВД по телефону от гражданки 1972 года рождения, дизайнера, поступило сообщение о краже денежных средств по адресу: Тихорецкий бульвар, д. 1, строение 6. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:00 мск 20 февраля до 09:00 мск 22 февраля по указанному адресу в торговом комплексе из павильона 2Р-45 неизвестный совершил кражу принадлежащих гражданке 4,38 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).