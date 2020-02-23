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Пассажирский самолет не вылетел из Южно-Сахалинска в Москву из-за повреждения шасси

Для вывоза пассажиров будет задействован другой борт

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет не вылетел из Южно-Сахалинска в Москву из-за повреждения носовой стойки шасси. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

"Во время буксировки службами аэропорта Южно-Сахалинск воздушного судна авиакомпании "Россия", вылетающего рейсом FV6284 Южно-Сахалинск - Москва, произошло повреждение носовой стойки шасси буксировочным водилом - приспособлением для перемещения самолета у терминала. По итогам обследования воздушного судна техническими специалистами оно отстранено от полетов", - сообщил Стариков.

Пассажиры, по его словам, были высажены в терминал аэропорта. Для их вывоза будет задействован следующий рейс в Москву авиакомпании-партнера - SU1742.

"Время вылета рейсов не определено, так как на данный момент аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за сложных погодных условий: сильный снег, метель, видимость 350 метров", - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что из-за прохождения циклона на Сахалине задержано несколько рейсов.

Теги
РоссияСахалинская область
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