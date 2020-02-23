Редактор камчатского информационного агентства погибла в ДТП

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Редактор информационного агентства "Камчатка" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю Анастасия Беккер.

"ДТП произошло после мероприятий, посвященных открытию гонки на собачьих упряжках "Берингия". Мария Нетребенко, управляя снегоходом, не справилась с управлением, врезалась в дерево и получила травмы, несовместимые с жизнью. Журналист Лейсан Латыпова, сидевшая позади водителя, была госпитализирована с тяжелыми травмами в Камчатскую краевую больницу. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает", - сказала Беккер.