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В ДТП во Владимирской области погиб один человек

Еще восемь получили травмы

ТАСС, 23 февраля. Один человек погиб и восемь пострадали в столкновении легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса под Владимиром, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"Погибла одна женщина, водителя деблокируют, восемь человек увезли в больницу на осмотр. В микроавтобусе было 13 пассажиров, из них семеро детей, разного возраста", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, авария произошла на трассе Владимир - Муром - Арзамас, столкнулись автомобиль Nissan и микроавтобус "Газель".

Как добавили в пресс-службе УМВД по региону, ДТП произошло в Судогодском районе Владимирской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус "Газель", который ехал по маршруту Красная Горбатка - Владимир. "В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Судогодском районе Владимирской области 0 градусов, идет небольшой снег. Накануне региональное УМЧС распространило предупреждение об усилении ветра с возможными порывами до 20 м/с.

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РоссияВладимирская область
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