СМИ: в Каире 10 человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Десять человек погибли, пять пострадали в понедельник в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе вблизи международного аэропорта Каира. Об этом сообщила египетская газета Al Ahram.

Водитель большегрузной машины задержан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тыс. человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике АРЕ, количество ДТП за последнее время года снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев виноваты водители, грубо нарушающие правила дорожного движения.