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Суд оставил под стражей экс-чиновника Минпромторга, подозреваемого в махинациях с лесом

Под стражей Владимир Потапкин будет находится до 18 марта

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд отказался отпустить из-под ареста бывшего чиновника Министерства промышленности и торговли РФ Владимира Потапкина, который является фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли, связанных с компанией "Азия лес". Об этом ТАСС о вторник сообщили в суде.

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"Суд рассмотрел апелляцию адвоката на постановление Центрального районного суда Хабаровска на арест Потапкина и оставил ее без удовлетворения. Мера пресечения оставлена без изменения, под стражей он будет находится до 18 марта", - сказал представитель суда.

Бывший директор департамента Минпромторга РФ Потапкин с 2016 по 2019 годы получил от руководителя "Азия лес" через счета организации и посредника взятку в общей сумме более 78 млн рублей за возможность компании беспрепятственно получать субсидии от министерства.

В июне 2019 года бывшего чиновника задержали и доставили из Москвы в Хабаровск, где заключили под стражу. Ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). В марте 2019 года возбуждено дело в отношении лесопромышленника Александра Пудовкина, возглавлявшего компанию "Азия лес". Фигурантом этого же дела стал также бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, с 2013 по 2018 год курировавший лесную отрасль региона. В этот период он, по мнению следствия, оказывал компании протекцию. Как сообщалось, лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета свыше 1 млрд рублей в виде субсидий, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.

В конце прошлой недели заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шихалева. В результате его деятельности федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму 77 млн рублей.

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РоссияХабаровский край
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