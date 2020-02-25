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Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Москве

Инцидент произошел на улице Герасима Курина

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел на западе Москвы, погиб один человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

В 11:12 поступила информация о задымлении в подъезде дома 18 на улице Герасима Курина. "Загорание происходило в одной из квартир на 15-м этаже 24-этажного дома на площади 2 кв. м. К сожалению, погиб один человек", - сказали в ведомстве.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся диван, на котором лежал инвалид - он погиб. Причины произошедшего уточняются.

В новость были внесены изменения (12:39 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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