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На Ставрополье ураган оставил без света более 12 тыс. абонентов

Информации о пострадавших нет

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер на Ставрополье сорвал крышу с дома в Георгиевске и повалил несколько деревьев, информации о пострадавших нет, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Ветер сильный. Деревья ломает, баннеры улетают, крышу сорвало, информации о пострадавших нет", - сказали в администрации. "Сейчас рано говорить о том, какой ущерб причинен ураганом. Когда он стихнет, будет объезд по городу, оценим ущерб", - добавил собеседник агентства.

По данным краевого ГУ МЧС, из-за ветра без электричества остались более 12 тыс. абонентов в разных районах. "Из-за ветра произошли обрывы линий электропередачи в разных районах края. В Благодарненском районе 5 тыс. 144 отключенных абонентов, в Зеленокумском - 2 тыс. 822, в Михайловске - около 2 тыс., в Левокумском - 2 тыс. 256 абонентов", - сказали в ГУ МЧС, добавив, что на месте работают экстренные службы.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщил журналистам, что в Георгиевском городском округе из-за неблагоприятных погодных условий ввели поэтапное сопровождение транспортных средств. "В связи с установившимися негативными погодными условиями на федеральной трассе Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды в 12:30 мск введено поэтапное сопровождение патрульными автомобилями ДПС колонн автомобильного транспорта. Ограничения введены на двух участках - с 289-го по 291-й км (вблизи села Обильное) и с 302-го по 304-й км (вблизи села Новозаведенное). На данном участке наблюдается сильный ветер, который несет пыль и землю с полей, что ограничивает видимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации Пятигорска ТАСС сообщили, что утром в городе было одно поваленное ветром дерево, но коммунальщики его уже убрали. В соцсетях сообщается, что ветром снесло "Газель" на подъезде к Георгиевску. О пострадавших информации нет. По данным синоптиков, 26 февраля ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Теги
РоссияСтавропольский край
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