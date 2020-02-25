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В Грузии пять человек погибли в ДТП с участием грузовика

Пока неизвестно, были ли погибшие местными жителями или туристами

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения грузовика и минивэна на центральной автомагистрали в городе Самтредия (край Имерети). Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

"Столкнулись грузовик и минивэн. Авария произошла несколько часов назад. Все погибшие были пассажирами минивэна", - сказала сотрудница пресс-службы.

Причины ДТП выясняют сотрудники полиции, которые до сих пор находятся на месте происшествия и допрашивают очевидцев. В МВД не могут уточнить, были ли погибшие местными жителями или туристами.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от шести до 10 лет.

Теги
Грузия
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