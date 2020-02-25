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Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Воронеже

Всего в автобусе находились 20 пассажиров

ТАСС, 25 февраля. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Воронеже, пострадали шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В 19:40 в Воронеже водитель автомобиля ВАЗ-2110 при развороте от правого края проезжей части столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, два его пассажира и три пассажира автобуса для оказания медпомощи были доставлены в больницу", - сообщили в ГИБДД.

Разворачиваться в месте аварии было запрещено. Всего в автобусе находились 20 пассажиров, он следовал по городскому маршруту №60 "Б".

Теги
РоссияВоронежская область
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