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Виновника инцидента на карнавале в ФРГ поместили в следственный изолятор

Он въехал в толпу участников карнавала. Пострадали 60 человек

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Житель города Фолькмарзен, который в понедельник на автомобиле въехал в участников карнавала, помещен в следственный изолятор. Об этом сообщила во вторник прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Подозреваемого обвиняют в "покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и нарушении правил дорожного движения с серьезными последствиями".

Инцидент произошел в понедельник около 16:45 мск. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу участников карнавала и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый - 29-летний местный житель - был задержан на месте.

Пострадали 60 человек, среди них 18 детей. Мотивы задержанного неизвестны. Полиция не считает произошедшее терактом.

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