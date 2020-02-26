Тепловоз столкнулся с микроавтобусом на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Столкновение тепловоза и микроавтобуса с пассажирами произошло в среду утром на железнодорожном переезде в Макаровском районе на юге Сахалина. Об этом сообщил ТАСС представитель администрации городского округа.

"Столкновение произошло между 09:00 и 10:00 (01:00 и 02:00 мск). Есть пострадавшие", - уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным администрации, авария произошла по вине водителя микроавтобуса, выехавшего на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора. В салоне микроавтобуса находились шесть человек. Предположительно, автомобиль принадлежит туристической компании.

Как сообщили ТАСС районные власти, водитель получил травмы, степень тяжести не уточняется. Какие травмы получили пассажиры, пока не сообщается. На место происшествия выехали оперативные службы.