В Туве женщина и четверо детей отравились угарным газом

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Женщина и четверо ее детей отравились угарным газом в Тоджинском районе Тувы, они госпитализированы, сообщил в среду на аппаратном совещании в правительстве Тувы врио министра внутренних дел республики Март-оол Тарначы.

"Сегодня утром в больницу доставлены пятеро граждан, из них четверо несовершеннолетние, с диагнозом отравление угарным газом", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МВД Тувы, пострадавшие - жители села Тоора-Хем, мама и ее дети. Они в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, отравление произошло из-за закрытой заслонки печи.