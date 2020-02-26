Три человека пострадали из-за сильного ветра на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Три человека госпитализированы с травмами, полученными в результате урагана на Ставрополье, их жизни угрозы нет. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевого МЧС.

В Ставропольском крае во вторник отмечалось усиление ветра, порывы которого достигали 29 м/с. В нескольких районах ветер создал пыльную бурю. В нескольких районах произошли отключения электроэнергии, повреждены жилые дома и соцобъекты, вводились ограничения движения автомобилей. Предварительный ущерб от штормового ветра оценивается в 60 млн рублей.

"Пострадали три человека, из них два жителя Пятигорска, один человек из Буденновского района. Пострадавшие госпитализированы, угрозы жизни нет", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, повреждены кровли на 174 зданиях, в том числе в 38 многоквартирных домах, в 60 частных домовладениях, на 68 социально значимых объектах, на 8 объектах ЖКХ. Введен режим чрезвычайной ситуации в Нефтекумском городском округе, Буденновском районе и в Советском городском округе.

Восстановлено электроснабжение в восьми населенных пунктах. Без электроснабжения частично остаются дома Левокумского района и в селе Зеленая Роща Степновского района.