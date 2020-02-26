Путин потребовал жестко реагировать на произвол и фальсификации со стороны полиции

"Особое внимание [нужно] уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия, - сказал он на заседании коллегии МВД России. - На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон".

Президент отметил необходимость принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Он потребовал соблюдать требования о разумном сроке ведения уголовного судопроизводства. "В решении обозначенных резонансных для общества вопросов нужно тесно взаимодействовать с органами прокуратуры и другими коллегами", - добавил президент.

Снижение числа преступлений

На заседании коллегии МВД президент отметил высокую раскрываемость наиболее опасных преступлений.

"Отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых других, - сказал он на заседании коллегии МВД России. - Снизилась преступность среди несовершеннолетних, а также число преступлений, совершенных на улице". "Это значимые для граждан изменения", - добавил президент.

"Ваша прямая ответственность - чтобы люди в своем дворе, подъезде, в поселке, городе чувствовали себя в безопасности и были защищены", - отметил он.

Глава государства добавил, что в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке уже четвертый год подряд снижается уровень преступности. Говоря о задачах на 2020 год, Путин потребовал повысить уровень раскрываемости преступлений в целом, назвав эту задачу одной из основных.

Кроме того, президент отметил более чем двукратное снижение числа преступлений экстремистской направленности. Однако, по его словам, не повод для самоуспокоения.

"В прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось, причем более чем вдвое, - констатировал глава государства. - Однако это, конечно, не повод для самоуспокоения". "На МВД лежит особая ответственность за сохранение стабильности в обществе", - напомнил президент.

Статистика по преступлениям

Путин призвал МВД обращать внимание на то, что стоит за изменением статистических показателей раскрываемости преступлений. Так, по его словам, в 2019 году зарегистрировано преступлений на 1,6% больше, чем в 2018 году, а раскрыто в целом на 3,3% меньше. "Даже если вычистить [из этого показателя] рост количества зарегистрированных преступлений, все равно получается снижение раскрываемости на 1,7%. Это статистика, простая арифметика, но на это стоит обратить внимание", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "со статистикой есть некоторые вещи, надо разобраться" и привел еще один пример.

"Так, на 5% меньше зарегистрировано преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Может быть, их стало меньше, я допускаю. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что у вас и повышение, и снижение [показателей] привлекает внимание, но с этим все равно нужно разбираться, смотреть на это внимательно, что там происходит", - указал Путин.

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