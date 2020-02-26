В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда иномарки на группу пешеходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Полицейские считают, что виновником аварии на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге, где автомобиль ВАЗ-2109 сбил группу пешеходов, стал 18-летний водитель Mazda, который до этого врезался в ВАЗ. Как сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области, против него возбуждено уголовное дело.

"В отношении водителя Mazda Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Он будет допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водитель Mazda при повороте налево не уступил дорогу отечественной машине, которая ехала во встречном направлении и врезался в нее, в результате чего ВАЗ выехал на тротуар, сбил пешеходов и врезался в фонарный столб.

Авария произошла во вторник на Дунайском проспекте. ВАЗ сбил 31-летнюю женщину, 73-летнего мужчину и двух подростков в возрасте 12 и 14 лет. С места аварии всех пострадавших забрали врачи скорой помощи. В среду утром пожилой мужчина умер в больнице, подростки остаются в медучреждении в состоянии средней степени тяжести, женщину отпустили на амбулаторное лечение.