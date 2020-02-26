В поселке на Кубани ветром сорвало крышу в школе

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер повредил кровлю на крыше в школе в поселке Тамань на Кубани, эвакуированы 580 человек, учебный процесс приостановили. Об этом сообщили журналистам в среду в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что в поселке Тамань на ул. Некрасова порывом ветра сорвало кровлю со школы на площади около 450 кв. м. Общая площадь кровли школы составляет 900 кв. м, проведена эвакуация 580 человек. Учебный процесс приостановлен", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что никто не пострадал. В пресс-службе администрации Темрюкского района ТАСС уточнили, что ремонт крыши в школе проводился в 2018 году подрядной организацией из Екатеринбурга, гарантийный срок на работы по договору составляет пять лет, власти муниципалитета уже связались по факту случившегося с подрядной организацией.

"Почему в проекте не были учтены особенности района с преобладающими там ветрами, не была должным образом рассчитана ветровая нагрузка на крышу? Поручил Андрею Алексеенко держать ситуацию на контроле. Необходимо подробно разобраться, почему такое вообще стало возможным", - написал у себя в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе администрации района ТАСС сообщили, что специалисты в четверг приступят к восстановлению сорванной кровли. "На место происшествия выехала экспертная группа, устанавливается размер ущерба. Завтра силами местных работников начнутся работы по восстановлению кровли, установка и замена кровли не станет причиной отмены занятий, работы не помешают детям учиться, учебный процесс будет восстановлен", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что уже установлено, что угрозы зданию школы нет. По ее словам, кровля повреждена таким образом, что учебные кабинеты находятся не под открытым небом, здание школы хорошо отапливается. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе действует экстренное предупреждение по сильному ветру, его скорость может достигать 20-25 м/с.