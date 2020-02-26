20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова

Суд освободил от наказания бывшего ярославского депутата, обвинявшегося в мошенничестве

Сергей Шмелев похитил 22 млн из бюджета, однако дело прекратили за истечением срока давности

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении бывшего депутата областной думы Сергея Шмелева, который обвинялся в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, за истечением срока давности. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе областного суда.

"Постановлением Кировского районного суда от 26 февраля уголовное дело в отношении Сергея Шмелева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - сообщили в пресс-службе.

В 2017 году Шмелева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия он похитил хищение 22 млн рублей из бюджета. Деньги якобы получила учрежденная им фирма "Радострой" за некачественные работы на объекте 2012 года в Ростове Ярославской области. Компания Шмелева проводила под дорогами сети водопровода и канализацию. 25 февраля 2020 года следствие переквалифицировало обвинение Шмелеву на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

С 2017 года Шмелев находился под подпиской о невыезде.

В июле 2013 года Шмелев написал заявление на занимавшего в то время пост мэра Ярославля Евгения Урлашова. В отношении Урлашова было возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки. В августе 2016 года Урлашов был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей. В январе 2017 года Ярославский областной суд подтвердил приговор.

Теги
РоссияДело экс-мэра Ярославля УрлашоваЯрославская область
Реклама на ТАСС
В Ульяновске задержали напавшего на учительницу школьника
Женщина находится в состоянии средней степени тяжести
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС