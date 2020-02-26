Суд освободил от наказания бывшего ярославского депутата, обвинявшегося в мошенничестве

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении бывшего депутата областной думы Сергея Шмелева, который обвинялся в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, за истечением срока давности. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе областного суда.

"Постановлением Кировского районного суда от 26 февраля уголовное дело в отношении Сергея Шмелева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - сообщили в пресс-службе.

В 2017 году Шмелева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия он похитил хищение 22 млн рублей из бюджета. Деньги якобы получила учрежденная им фирма "Радострой" за некачественные работы на объекте 2012 года в Ростове Ярославской области. Компания Шмелева проводила под дорогами сети водопровода и канализацию. 25 февраля 2020 года следствие переквалифицировало обвинение Шмелеву на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

С 2017 года Шмелев находился под подпиской о невыезде.

В июле 2013 года Шмелев написал заявление на занимавшего в то время пост мэра Ярославля Евгения Урлашова. В отношении Урлашова было возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки. В августе 2016 года Урлашов был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей. В январе 2017 года Ярославский областной суд подтвердил приговор.