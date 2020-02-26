Источник: шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что авария с участием автобуса Volvo произошла днем на 10-м км автодороги Бокситогорск - Батьково в Бокситогорском районе. По данным ведомства, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, в результате чего автобус занесло и он опрокинулся. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров, первоначально в ведомстве сообщали об оказании помощи на месте двум женщинам.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, пассажиры автобуса: три человека направлены на амбулаторное лечение, три человека - госпитализированы", - сказал собеседник агентства, отметив, что состояние госпитализированных оценивается медиками как удовлетворительное.

Он добавил, что в аварию попал рейсовый автобус, который ехал из Санкт-Петербурга в Череповец. Для доставки пассажиров к месту назначения был выслан другой автобус, отметил собеседник агентства.