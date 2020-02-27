При стрельбе в американском Милуоки убиты несколько человек

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Несколько человек убиты в среду при стрельбе на территории комплекса пивоваренной компании MolsonCoors в американском городе Милуоки, открывший огонь мужчина, вероятно, мертв. Об этом заявил в эфире телеканала ABC мэр города Том Бэррет.

"Несколько человек убиты, полагаю, что среди них и стрелявший", - сказал он. "Больше информации поступит в течение следующих нескольких часов", - добавил Бэррет. Он рекомендовал не приближаться к месту происшествия. Бэррет не уточнил, сколько именно человек погибли.

Как сообщил ABC, стрельбу открыл один из бывших сотрудников пивоваренной компании. По сведениям его источников, мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

Ранее местная газета Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на источники сообщила, что при стрельбе погибли семь человек, включая мужчину, который открыл огонь. По сведениям телеканала CBS, убиты были не менее пяти человек, включая стрелявшего.