20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стрелявший в Милуоки убил пятерых человек и покончил с собой

Все убитые были сотрудниками пивоваренной компании MolsonCoors

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Мужчина, открывший в среду стрельбу в административном здании пивоваренной компании MolsonCoors в американском городе Милуоки (штат Висконсин), покончил с собой. Об этом сообщил шеф полиции Милуоки Альфонсо Моралес на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC.

"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors", - отметил шеф полиции города.

По его словам, имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Других пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что при стрельбе в Милуоки были убиты пять человек. Глава государства не уточнял, входит ли стрелявший в число погибших.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники, что стрельбу открыл один из бывших сотрудников MolsonCoors. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Спасательный вертолет провел поиск пропавшего в Индонезии россиянина
Поиски пока не принесли результатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС