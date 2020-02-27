Стрелявший в Милуоки убил пятерых человек и покончил с собой

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Мужчина, открывший в среду стрельбу в административном здании пивоваренной компании MolsonCoors в американском городе Милуоки (штат Висконсин), покончил с собой. Об этом сообщил шеф полиции Милуоки Альфонсо Моралес на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC.

"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors", - отметил шеф полиции города.

По его словам, имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Других пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что при стрельбе в Милуоки были убиты пять человек. Глава государства не уточнял, входит ли стрелявший в число погибших.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники, что стрельбу открыл один из бывших сотрудников MolsonCoors. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.