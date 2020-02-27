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Авиация возобновила поиск детей, которых унесло в Черное море

На поиски двух мальчиков вылетел вертолет МЧС, а также направлен катер со спасателями

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиация возобновила свою работу по поискам в Сочи пропавших детей, которых смыло в море во время шторма. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Как сообщал ранее начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев, поиск детей при помощи вертолета и катеров приостановили из-за резкого ухудшения погодных условий.

"Авиация МЧС России приступила к проведению поисковых работ. В 7 утра борт взлетел", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды в море в Лазаревском районе в Сочи, поступило 25 февраля в 19:20 от диспетчерской службы "112". Вечером поиски осложнялись волнением на море, ночью они были возобновлены. Утром в среду на поиски детей вылетел вертолет МЧС и направлен катер со спасателями. Для мониторинга акватории и побережья также применялся беспилотник.

По данным на 26 февраля, обследовано 50 км береговой линии. Ранее сообщалось, что в поисках задействованы 200 спасателей и 17 единиц специальной техники, вдоль берега территорию патрулируют около 50 волонтеров.

Теги
РоссияКраснодарский край
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