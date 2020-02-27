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В Ростовской области арестован врио прокурора Сальской транспортной прокуратуры

По данным источника ТАСС, Сергея Охридько задержали при получении взятки в 160 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Врио прокурора Сальской транспортной прокуратуры Сергей Охридько арестован в Ростовской области по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Задержан врио прокурора Сальской транспортной прокуратуры Охридько Сергей. Задержание произошло при передаче взятки в размере 160 тыс. рублей от охранной организации", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, задержанный помещен под стражу в СИЗО. В Южной транспортной прокуратуре от комментариев пока отказались.

 

Теги
РоссияРостовская область
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