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Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за сообщения о "минировании"

Эвакуация сотрудников и пассажиров из зданий не проводится

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют московские аэропорты Домодедово и Шереметьево из-за анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщение с угрозой взрыва аэропортов Домодедово и Шереметьево. На месте работают специалисты, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, по данным источника, аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация сотрудников и пассажиров не проводится. Ранее в четверг семь районных судов столицы эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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