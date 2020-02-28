{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана
Обновлено 

Адвокат сообщила, что следствие по делу Пола Уилана завершено

Ожидается, что предварительное слушание по делу будет 25-26 марта
Пол Уилан Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Пол Уилан
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлина.

"Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом. Оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд. Мы ожидаем, что предварительное слушание по этому делу будет 25-26 марта", - сказала она.

Адвокат подчеркнула, что Уилан не признает вину и готовится активно защищаться в суде.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
СШАРоссияДело Пола Уилана
Реклама на ТАСС
Ребенок умер на соревнованиях по мини-футболу под Тамбовом
По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС