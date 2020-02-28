Адвокат сообщила, что следствие по делу Пола Уилана завершено

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлина.

"Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом. Оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд. Мы ожидаем, что предварительное слушание по этому делу будет 25-26 марта", - сказала она.

Адвокат подчеркнула, что Уилан не признает вину и готовится активно защищаться в суде.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.