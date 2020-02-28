Пять человек пострадали в ДТП в Воронеже

ТАСС, 28 февраля. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером в пятницу на улице 9 Января в Воронеже, в результате ДТП пострадали четверо взрослых и девятимесячный ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

"Сегодня в 20:20 мск в областном центре на ул. 9 Января водитель автомобиля BMW X5 - мужчина 1987 года рождения - не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Logan. В результате ДТП водитель Renault, трое его пассажирок, а также девятимесячный ребенок доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Информация о состоянии пострадавших уточняется, отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. На территории региона, по информации областного гидрометцентра, днем в пятницу прошел сильный снегопад, температура воздуха составляла плюс 4-6 градусов.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.