В Москве задержали подозреваемого в ограблении ломбарда и избиении кассира

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении кассира ломбарда и ограблении заведения на 2 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"28 февраля, в 10:37, от гендиректора организации поступило сообщение о разбойном нападении в ломбарде по адресу: ул. Народного Ополчения, 44, корпус 1. В 10:15 в помещение ломбарда вошел неизвестный в медицинской маске, угрожая кассиру ломбарда предметом, похожим на нож. После чего избил ее, связал руки скотчем, закрыл рот кляпом и забрал у нее ключи от сейфа, из которого похитил принадлежащие заведению золотые ювелирные изделия и денежные средства и скрылся", - рассказали в пресс-службе.

Общий материальный ущерб составил около 2 млн рублей. Кассир за медпомощью не обращалась.

Уже в 14:00 полицейские вместе со спецназом Росгвардии задержали подозреваемого 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".