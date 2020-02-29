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Четыре человека пострадали при стрельбе в ресторане на Ямале

Инцидент произошел в результате словесного конфликта между двумя компаниями. Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 29 февраля. Четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия в ресторане "Мечта" города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД в субботу.

"Инцидент произошел 28 февраля, в 23:30 (21:30 мск). Между двумя компаниями произошел словесный конфликт", - сказали в пресс-службе, добавив, что пока не установлено, кто произвел выстрел.

В ведомстве сообщили, что всех пострадавших доставили в больницу.  Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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