Четыре человека пострадали при стрельбе в ресторане на Ямале

ТАСС, 29 февраля. Четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия в ресторане "Мечта" города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД в субботу.

"Инцидент произошел 28 февраля, в 23:30 (21:30 мск). Между двумя компаниями произошел словесный конфликт", - сказали в пресс-службе, добавив, что пока не установлено, кто произвел выстрел.

В ведомстве сообщили, что всех пострадавших доставили в больницу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.