Ситуация в Нью-Дели нормализовалась после беспорядков

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Ситуация в индийской столице полностью нормализовалась после массовых беспорядков, произошедших на текущей неделе, угрозы иностранным гражданам нет, необходимость в каких-то особых мерах безопасности также отсутствует. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы делийской полиции Мандип Сингх Рандхава.

"Никто из иностранных граждан не пострадал в этих беспорядках. Ситуация на северо-востоке Нью-Дели нормализовалась, никаких новых выступлений на местах не зарегистрировано", - сказал он. "За ситуацией наблюдает высшее руководство [полиции], и никаких инцидентов не произошло за последние три дня. Ситуация полностью под контролем. Мусульмане совершают намазы. За сутки не отмечено ни одного вызова [полицейских]", - добавил собеседник агентства.

Представителю полиции был задан вопрос, какие рекомендации он дал бы в нынешней ситуации иностранным гостям индийской столицы. "На самом деле, сейчас мирная обстановка, - ответил он. - Были проблемы в некоторых районах. Сейчас нет никакой необходимости в этом (в специальных рекомендациях иностранцам - прим. ТАСС), поскольку и в этих районах сейчас обстановка нормальная, и в других частях города ситуация тоже нормальная".

Рандхава добавил, что сотрудники правоохранительных органов задержали более 600 человек по делу о массовых беспорядках. "Мы уже задержали примерно 630 человек. Уже зарегистрировано 130 дел об этих правонарушениях", - уточнил он.

Беспорядки из-за закона о гражданстве

Столкновения в столице Индии вспыхнули 24 февраля между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией и поджигали автомобили. Особенно пострадали районы компактного проживания мусульман. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. По последним данным, погибли 42 человека, около 300 получили ранения.

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС представитель департамента по связям с общественностью Министерства внутренних дел Индии, в город переброшены более 7 тыс. бойцов сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура) и других частей. В эти части вошли более 200 представительниц женского спецназа полиции, которые "имеют дело с женщинами - нарушителями закона", если это необходимо, отметили в министерстве. По делу о беспорядках работают две следственные группы МВД.

Вступившая в силу новая редакция закона о гражданстве Индии предусматривает упрощенное предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии (Пакистана, Афганистана и Бангладеш), если те сталкиваются с притеснениями на родине. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки. Радикальные проиндусские группировки в свою очередь нападают на противников закона.