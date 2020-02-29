Подростка, пострадавшего в ДТП в Ульяновской области, направят на лечение в Москву

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Подростка, пострадавшего в субботу в ДТП с автобусом футбольного клуба "Нефтяник" из рабочего поселка Новоспасское в Ульяновской области, направят на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в Instagram .

"Подробно обговорил с родителями мальчика наши дальнейшие действия. Принято решение после стабилизации состояния вместе с семьей направить его в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии", - написал он.

Морозов добавил, что в медицинском учреждении проведут дополнительные обследования. "Мы будем надеяться на самый лучший прогноз. Поможем и с реабилитацией", - подчеркнул он.

По словам губернатора, он дал распоряжение оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших в ДТП.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в аварии пострадали 10 человек. По информации прокуратуры Ульяновской области, госпитализировали пять детей и сопровождавшую их женщина.

В Ульяновской области ночью и утром шел снег. ДТП произошло в условиях сильного гололеда.