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В ДТП в Кемеровской области погиб один человек

Еще четверо получили травмы

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения автомобиля УАЗ и вахтового автобуса, перевозившего 15 человек, на трассе в Междуреченске в Кемеровской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что предварительным данным, инцидент, по предварительным данным, произошел по вине водителя. Отмечается, что он не выбрал безопасную скорость, что привело к потере управления на повороте и столкновению с автобусом на встречной полосе.  

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, пострадавший водитель находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще троим пассажирам вахтового автобуса оказали необходимую помощь врачи травмпункта, они направлены на амбулаторное лечение.

Источник ТАСС в оперативных службах региона сообщил, что столкнувшиеся транспортные средства обслуживали частное охранное предприятие и угольную компанию. "Вахтовый автобус перевозил рабочих УК" Распадская", УАЗ - сотрудников частного охранного предприятия "Интерлок", - сказал собеседник агентства.

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РоссияКемеровская область
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