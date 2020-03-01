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В Приморье задержали мужчину, который запустил трансляцию порнографического видеоролика

Задержанный уже дал признательные показания

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. В Приморском крае полиция задержала подозреваемого в демонстрации порнографического ролика во время празднования Масленицы в Михайловском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. 

Им оказался ранее не судимый местный житель 2001 года рождения. Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. В ведомстве отметили, что мужчина ранее работал в местном доме культуры, где занимал должность светооператора, но в конце прошлого года он был уволен за недобросовестное исполнение должностных обязанностей.

По ходатайству следователя подозреваемый взят под стражу.   

Теги
РоссияПриморский край
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