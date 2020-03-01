В Приморье задержали мужчину, который запустил трансляцию порнографического видеоролика

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. В Приморском крае полиция задержала подозреваемого в демонстрации порнографического ролика во время празднования Масленицы в Михайловском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Им оказался ранее не судимый местный житель 2001 года рождения. Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. В ведомстве отметили, что мужчина ранее работал в местном доме культуры, где занимал должность светооператора, но в конце прошлого года он был уволен за недобросовестное исполнение должностных обязанностей.

По ходатайству следователя подозреваемый взят под стражу.