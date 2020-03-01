В Москве в жилом доме нашли тела двух человек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире на западе Москвы, по предварительным данным, они погибли от передозировки наркотиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне на Большой Филевской улице без признаков насильственной смерти обнаружены тела двух человек, предположительно, это семейная пара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная причина смерти - передозировка наркотиков. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.