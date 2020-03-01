СМИ: над Идлибом сбили самолет сирийской армии

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Самолет, принадлежащий сирийской армии, сбит в воскресенье в провинции Идлиб, утверждает Anadolu.

Подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщает в свою очередь турецкий телеканал A Haber, самолет L-39 был сбит боевиками так называемой вооруженной сирийской оппозиции в районе населенного пункта Саракиб. Пилот катапультировался, его судьба остается неизвестной.

Сирийское государственное агентство SANA со своей стороны ранее сообщило, что подразделения сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства, принадлежавший вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает на стороне Турции. По имеющейся информации, "армия Сирии сбила турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам, близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб".