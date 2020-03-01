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В Москве загорелся автомобиль на Краснопресненской набережной

Пожар ликвидировали, пострадавших в ЧП нет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве, на месте ЧП перекрыто две полосы движения из четырех. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"На Краснопресненской набережной, 2/1, произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет. Перекрыты две полосы движения из четырех", - сказал собеседник агентства, отметив, что возгорание ликвидировано.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

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