В Башкирии произошел пожар в здании фермы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пожар начался в здании фермы в населенном пункте Нижнесикиязово Балтачевского района Башкирии. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение кровли здания коровника. Площадь пожара составляет 1800 кв. м, - сказали в пресс-службе. - До прибытия пожарных расчетов из коровника выведены все 250 голов крупного рогатого скота".

Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших нет. К тушению от МЧС привлечено 12 человек и шесть единиц техники.