Российский фонд нашел адвокатов для задержанной в Испании россиянки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фонд защиты национальных ценностей нашел испанских адвокатов для защиты россиянки Олеси Красиловой, задержанной на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) по запросу США. Об этом в своем телеграм-канале в понедельник сообщил глава фонда Александр Малькевич.

"Я обещал, что мы будем заниматься судьбой россиянки Олеси Красиловой. <...> Найдены испанские адвокаты, и они приступили к работе. Вылетают сегодня на Тенерифе, мы держим с ними связь", - отметил Малькевич.

По его словам, в субботу Олеся разговаривала со своей мамой Антониной.

"[Олеся] рассказала, что она не понимает, что произошло: у нее не было доступа ни к какой информации, и ничего такого она не делала. Также рассказала, что у нее отняли все вещи. На позавчера у нее не было одежды и денег. Ей был назначен бесплатный адвокат, который, по словам Олеси, даже рта не открыл", - подчеркнул глава фонда.

Он отметил, что в понедельник сотрудники фонда попробуют связаться с адвокатами, которые дежурили в аэропорту Тенерифе-Южный. "Какую-то информацию возьмем от них, остальное - уже от наших [адвокатов]", - добавил Малькевич.

О задержании

Ранее МИД РФ сообщил, что испанская полиция задержала россиянку 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный. Согласно данным МИД РФ, Красилова является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" и прибыла на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации.

В настоящее время россиянка содержится в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе, материалы ее дела переданы в следственный суд. В российском дипведомстве добавили, что по поручению посольства Красилову посетили сотрудники офиса почетного консула РФ на Канарских островах. Также сообщалось о том, что посольство России в Испании окажет максимальное содействие задержанной. В свою очередь советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявляла журналистам, что ведомство не получало официальных уведомлений о том, что задержанная в Испании сотрудница находится в розыске.

Как сообщал ранее корреспондент ТАСС представитель Национальной судебной коллегии Испании, выдачи Красиловой "добиваются США, чтобы привлечь к суду за преступный сговор с другими лицами с целью кражи информации из базы данных и [оказания] влияния на законные функции правительства США в отношении приема беженцев в США с максимальным наказанием пять лет". В испанской инстанции уточнили, что Соединенные Штаты в течение 45 дней должны предоставить властям королевства все необходимые документы по вопросу выдачи.