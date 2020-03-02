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В Волгоградской области обнаружены четыре мины времен Великой Отечественной войны

Саперы разминируют боеприпасы

ВОЛГОГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Четыре минометные мины времен Великой Отечественной войны обнаружены за минувшие выходные дни в Волгоградской области. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель ГУ МВД по региону.

"Местные жители обнаружили четыре минометные мины времен войны. Две из них, калибром 80 мм каждая - в Советском районе Волгограда, еще одна 80-мм мина - в городе Краснослободске, четвертая опасная находка калибра 82 мм - на западе от Волгограда, в Городищенском районе", - сказал представитель областного главка МВД.

Он добавил, что в райвоенкоматы поданы заявки на разминирование, которым займутся военные саперы.

В Волгоградской области, где с июля 1942 года по февраль 1943 года проходили ожесточенные бои самой кровопролитной битвы ХХ века - Сталинградской, каждый год находят и уничтожают десятки авиабомб, сотни артиллерийских снарядов, минометных мин и других взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияВолгоградская область
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