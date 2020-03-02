В Москве неизвестные сообщили о "минировании" храма Христа Спасителя

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в храм Христа Спасителя в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Анонимное сообщение о "минировании" пришло в храм Христа Спасителя. На месте в настоящее время работают полицейские и кинологи, которые обследуют здание храма", - сказал собеседник агентства.

В понедельник сообщения о минировании получили торговый центр "Охотный ряд", здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, школа, университет МИФИ. Кроме того, девять районных судов столицы эвакуировали из-за "минирования".

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".