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В ФРГ сгорела машина сопредседателя партии "Альтернатива для Германии"

Тино Хрупалла заявил, что произошедшее "нарушает все мыслимые границы"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Автомобиль сопредседателя правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы сгорел в ночь на понедельник. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на самого политика, начато расследование по подозрению в умышленном поджоге. Местная полиция опубликовала пресс-релиз об инциденте, не называя имени пострадавшего.

Хрупалла, который является одним из двух руководителей АдГ с ноября прошлого года, живет в саксонском городе Габленц. Газете Bild политик заявил, что произошедшее "нарушает все мыслимые границы". "При всей серьезности политических разногласий это является прямым нападением на мою семью", - сказал он.

В полицию заявил сам политик. Он рассказал, что автомобиль загорелся. Хрупалла попытался его потушить. В итоге его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Через несколько часов после инцидента сопредседателя АдГ выписали.

"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев.

На выборах в Бундестаг в 2017 году партия набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте. В ФРГ "Альтернативу для Германии" считают правопопулистской партией.

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Германия
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