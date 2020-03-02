Подозреваемого в хищении 1 млн рублей мордовского чиновника отправили под подписку

ТАСС, 2 марта. Подозреваемому в хищении 1 млн рублей из бюджета бывшему главе Теньгушевского района Республики Мордовия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

28 февраля в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника, подозреваемого в мошенничестве.

"Следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый похитил из бюджета более 1 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, глава района Александр Кузьмин уволился по собственному желанию.